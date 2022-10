Trajni mandat. S poskusno dobo.

Ustavne spremembe, ki zadevajo sodstvo

Predsednica Slovenskega sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočević

© Borut Krajnc

Koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica sso prejšnji teden v parlamentarni postopek vložile predlog spremembe ustave glede imenovanja sodnikov. Spremembi sta dve, po novem sodnikov ne bi več imenoval državni zbor, pač pa predsednik republike, uvedla pa bi se tudi poskusna doba treh let, preden so sodniki imenovani v trajni mandat. Prva sprememba je skorajda nujna, saj je Slovenija edina evropska država, kjer sodnike izvolijo (ali pa jih ne izvolijo) poslanci. Druga pomeni uresničitev »mokrih sanj« SDS.