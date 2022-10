Zakaj ne cepimo v lekarnah?

Vse je nared, manjka politična volja

Čeprav smo prejšnji mesec tudi v Sloveniji že prejeli posodobljena cepiva zoper covid-19 in zanimanje za cepljenje raste, še vedno precej zaostajamo za evropskim povprečjem, ki znaša več kot 15 odstotkov. Golobova vlada bi si morala zato prizadevati predvsem, da o potrebnosti cepljenja z drugim poživitvenim odmerkom s promocijsko kampanjo in javnimi pozivi prepriča vsaj večino tistih, ki so se že cepili s prvim, v grobem torej še najmanj 300 tisoč starejših. Hkrati bi vlada morala poskrbeti tudi, da bi bilo cepljenje čim preprostejše in čim bolj dostopno vsem. Na pomoč pri tem bi ji lahko priskočile recimo lekarne.

Na prvi pogled morda nenavaden predlog, a možnost cepljenja po lekarnah sploh ni nekaj novega. V več kot desetih evropskih državah, recimo v Angliji, Franciji, Italiji, Belgiji, na Portugalskem in Irskem, cepljenje v lekarni že lahko opravi magister farmacije. Na Nizozemskem, Švedskem in Hrvaškem vas v lekarni lahko cepijo drugi zdravstveni delavci. Postopek je preprost.

Verjetno je poglaviten razlog, zakaj cepiti (tudi) v lekarnah, njihova dostopnost. Po podatkih Evropskega združenja lekarniških farmacevtov za kar dve tretjini prebivalcev Evropske unije velja, da je lekarna od njihovega bivališča oddaljena manj kot pet minut. Izkušnje držav, kjer se je mogoče cepiti v lekarnah, pa kažejo, da se s takšnim dostopom do cepljenja izboljša precepljenost pri drugih prostovoljnih cepljenjih. Vzemimo za primer Irsko, kjer se cepljenje v lekarnah izvaja od leta 2011 – v zadnjih desetih letih so tam dobavo cepiv proti gripi povečali za celih 60 odstotkov. Slovenija pa, kar zadeva cepljenje proti gripi, ostaja na evropskem repu.

Podobne pobude so že bile, največ jasno z začetkom epidemije koronavirusne bolezni. Za možnost cepljenja v lekarnah si prizadeva predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič, ki je prepričana, da bi s tem marsikomu olajšali odločitev za cepljenje in tako povečali precepljenost. »Cepljenje v lekarnah pomeni tudi, da se cepijo tisti, ki se sicer ne bi, saj se ne želijo naročati pri zdravniku, predvsem pa bi lahko koristilo starejšim osebam, ki lekarne obiskujejo pogosteje. Z izvajanjem cepljenja v lekarnah bi te skupine tudi prej dosegla informacija o pomenu cepljenja.« Lekarniška zbornica Slovenije je leta 2020 od Nacionalnega inštituta za javno zdravje prejela pobudo, da bi cepljenje uvedli v lekarnah, zato se je takoj lotila potrebnih dejavnosti, predvsem priprave programa za izobraževanje farmacevtov. Ta je tako rekoč nared in bi ga lahko začeli izvajati še letos, še letos bi lahko zagnali celo pilotni projekt cepljenja v lekarnah, a bi bile še prej potrebne nekatere spremembe zakonodaje. Potrebne bi bilo torej zgolj nekaj več politične volje.

Vendar o tem na zdravstvenem ministrstvu ne razmišljajo. Ko smo se z vprašanji v zvezi z možnostjo cepljenja v lekarnah obrnili na ministrstvo, so odgovorili le, da »zaenkrat za cepljenje v lekarnah ni pogojev, prav tako ni potrebe po širitvi cepljenja, saj cepljenje izvajajo javni zdravstveni zavodi in glede na podatke s terena vsi, ki se želijo cepiti, jim je ta možnost dana«.