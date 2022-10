»Zdi se, da v SDS sporočila volitev niso ne slišali ne razumeli«

IZJAVA DNEVA

"SDS je pred pol leta prepričljivo izgubila volitve in v vsakem politično zdravem in demokratičnem okolju bi v stranki, ki je bila potolčena do kolen, pač sledile spremembe. V SDS se to ni zgodilo, nasprotno, opravili so interno razpravo in sprejeli benigno ugotovitev, da so pač tako ljudje odločili. Zdi se, da v SDS sporočila volitev niso ne slišali ne razumeli. Namesto tega sledimo znani in preizkušeni strategiji preusmerjanja pozornosti na zunanjega sovražnika, poglabljanju političnega boja, ki poteka že od sredine maja, ko je SDS vložila skoraj 30 zakonskih pobud na dan konstituiranja državnega zbora. V tem kontekstu so referendume instrumentalizirali kot nadgradnjo stopnjevanja političnega boja, katerega namen je dvojni: po eni strani mobilizirati volilno telo, ki bi lahko po slabem razpletu na volitvah izgubilo interes za podporo SDS, po drugi strani pa pokazati, da ima vladajoča koalicija Gibanja Svoboda, SD in Levice gnile temelje in da če jo bodo dovolj dolgo majali, lahko nekega dne počepne. Če kdo, se v SDS dobro zavedajo, kako naporna so lahko leta ždenja v opoziciji."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da je SDS referendume instrumentalizirala kot nadgradnjo stopnjevanja političnega boja)