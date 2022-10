Vodstvo RTV neposlušnim novinarjem grozi z odpovedmi

Novinarji in novinarke RTV Slovenija, ki so izrekli podporo šikaniranim kolegom, so prejeli pisna opozorila "zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti" in "opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve"

Eugenija Carl in Gregor Drnovšek sta svoja pisna opozorila objavila javno na Facebooku

"Petek popoldne je tak primeren čas, da začneš zaposlenim kot po tekočem traku pošiljati pisno opozorilo zaradi neizpolnjevanja delovnih obveznosti in opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve. Tako se je odločil generalni direktor Andrej Grah Whatmough za sodelavce, ki so 23. avgusta in 5. septembra v studiu ob koncu Dnevnika in Slovenske kronike mirno izrekli podporo šikaniranim kolegom," so danes na spletnem portalu Tukajsmo.info zapisali novinarji ter ustvarjalci vsebin na RTV Slovenija. Na "opomine pred izključitvijo" zaradi podpore kolegom v studiu sta na Facebooku javno opozorila tudi ertevejeva novinarja Eugenija Carl in Gregor Drnovšek. Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru ponovne kršitve pa je danes sicer prejelo kar 38 zaposlenih na RTV. Ponovna kršitev naj bi bila po presoji (v času tretje Janševe vlade politično nastavljenega) vodstva "nepooblaščen vstop v studio".

Tiha in miroljubna kolegialna podpora šikaniranim novinarjem, ki je v oddajah Dnevnik in Odmevi trajala vsega 22 sekund

Na objavo Eugenije Carl se je odzvala tudi nekdanja varuhinja pravic gledalcev Ilinka Todorovski, ki je zapisala, da je novinarka v kadru stala 22 sekund. "Če to ni argument za grajo, kaj pa je potem? Laganje v studiu RTV in zloraba RTV-kanalov za širjenje laži to očitno ni, ker če bi bila, bi sami sebi pisali ukore. Ustrahovalci. Brezno nima dna," je dodala.

Objava pisnega opozorila Gregorju Drnovšku

Novinarji in novinarke RTV Slovenija so zadevo označili za nove pritiske in grožnje. "V interni okrožnici vsem zaposlenim je »general« še zapisal, da ni dopustno, da nekateri zaposleni »svoje nestrinjanje izražajo z nepooblaščenim vstopom v studio in zlorabo medijskega prostora za izražanje osebnih stališč.« Opomine, s katerimi je najbolj glasno grozil direktor televizije Uroš Urbanija, smo pričakovali. Gre za nove, nedopustne pritiske »generalnega vodstva« na vse, ki opozarjajo na nevzdržne razmere zlasti v Informativnem programu TVS in MMC-ju, odsotnost komunikacije in nenehne profesionalne zdrse ter kršitve novinarske in uredniške avtonomije. Vodstvo skuša na vsak način utišati zaposlene in porušiti solidarnost, ki z vsako tako grobo potezo le narašča in utrjuje prizadevanja za ohranitev javnega medija. To smo pričakovali," so poudarili in dodali, da se ne bojijo in da bodo pri svojih stališčih vztrajali.

Vodstvo RTV kolegialnim novinarjem očita "nepooblaščen vstop v studio"

V opozorilu vodstva RTV je zapisano, da so sodelavci "nepooblaščeno vstopili v Studio 3 Televizije Slovenija (TVS) v času, ko se je Slovenska kronika predvajala v živo in za voditeljem v kadru stali 22 sekund". Na ta način so "programski čas, namenjen oddaji Slovenska kronika, izrabili za osebno izražanje mnenja in s tem nedopustno posegli v programsko shemo", je zapisalo vodstvo RTV.

Vodstvo RTV je za STA pojasnilo, da so zaposleni "dolžni dosledno upoštevati pravilnik o hišnem redu ter druge zakone in splošne akte". V nasprotnem primeru je delodajalec "dolžan ukrepati v skladu z zakonodajo in predvidenimi postopki ter sprejeti zakonsko določene ukrepe". Zato so "38 zaposlenih pisno opozorili na izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve zakona o delovnih razmerjih, pravilnika o hišnem redu in pravilnika o delovnem času".

Na izdana opozorila se sicer zaposleni ne morejo pritožiti, kar pomeni da nimajo nobenega pravnega sredstva zoper delodajalca.

Objava pisnega opozorila Eugeniji Carl

