»Na nacionalki gre za sveto vojno vernikov proti nevernikom«

IZJAVA DNEVA

"Ko odpove razum, mora na plan priti vera. To je ključ. Treba je verjeti. Gre za jasen boj na ravni verjeti v nekaj. Gre za ustvarjanje vernikov. Kar je seveda le nadaljevanje želje velikega gospodarja. Za tega velikega gospodarja je že davno eden njegovih največjih spreobrnjenih vernikov. Veliki gospodar je že zdavnaj dejal, da več ko nas bo, prej bomo na cilju. Pozabil je le dodati, več ko nas bo vernikov, prej bomo uničili zdravo pamet. Več ko nas bo vernikov, manj bo prostora za dejstva in resnico. Vera ne potrebuje dokazov. Vera ne potrebuje realnih okvirov. Vera mora le lebdeti nad čim več glavami. Jih prevzeti, jih ponesti in jim dati hrano ter gorivo pri njihovem svetem boju."

"Da, na nacionalki gre za sveto vojno vernikov proti nevernikom. Prepričan sem, da programski svetniki niso žleht in po naravi destruktivni, temveč res verjamejo, da delajo dobro. Oni res verjamejo, da popravljajo krivice. Oni res verjamejo, da so poslani od boga, da nevernike spravijo na prava pota. Oziroma še bolje, jih spravijo s poti. Za to, da verjameš, ne potrebuješ pameti. Niti bistrosti. Ravno obrnjeno. Pamet in bistrost sta hudi oviri. Oviri, ki lahko sprožita osnovno vprašanje: kaj pa, če se motim v svoji veri? Tega postpovpraševanja in samoizpraševanja si programski svetniki ne smejo dovoliti."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da se bo v prihodnjem letu prenos maš na RTV povečal za tristo odstotkov; via Dnevnik)