»Predsednik Slovenije postane tisti levičar, ki najmanj jezi desničarje«

IZJAVA DNEVA

"Če mene vprašate, bo na koncu najbrž obveljalo tisto drugo pravilo, ki pravi, da predsednik Slovenije postane tisti levičar, ki najmanj jezi desničarje, bi se bilo pa v izogib prevelikim pričakovanjem dobro opomniti, da je bil predsednik Borut Pahor morda v enaki meri produkt lastnega karakterja kot votlosti predsedniške funkcije. Z nesrečno primesjo dveh uspešnih in morda res 'trženjsko genialnih', a vendarle skrajno bebavih predvolilnih kampanj, ki ju Pahor ni znal po izvolitvi nikdar do konca prekiniti."

"In konec koncev, četudi bi Pahor desno vlado kritiziral tako ostro, kot zdaj kritizira levo vlado, ne bi to prav nič spremenilo naše politične usode, tako kot je v resnici ne bo spremenil prihodnji predsednik ali predsednica."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o tem, da je pri letošnjih predsedniških volitvah najbolj zanimivo prav to, da morajo biti kandidati pravo nasprotje sedanjemu predsedniku, a mu morajo biti hkrati podobni; via Dnevnikov Objektiv)