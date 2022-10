»Na srečo kulturi ni več treba skrivati ​​svoje vloge«

IZJAVA DNEVA

"Neskončno polje vpliva kulture na družbo, natančneje utemeljenosti družbe v kulturi, je še danes večinoma razumljeno kot odnos med umetnostjo in družbo. A moč sodobne umetnosti in eden od njenih berljivih ciljev je prav spreminjanje družbe: ta cilj je bil do nedavnega prikrivan ali celo javno preziran. Na srečo kulturi ni več treba skrivati ​​svoje vloge in danes bolj kot kdaj koli prej je eden glavnih nosilcev družbenih sprememb. Človekova pravica do kulture in znotraj nje pravica do umetnosti je ena tistih pravic, ki bo, če bomo preživeli, zagotovo vzpostavljena."

"In po drugi strani je kultura v preteklosti dokazala, da se najbolje odziva na krize, najbolj spodbuja inteligenco in učenje, krepi zaupanje v znanost in dela ljudi, poleg tega, da so pametnejši, tudi srečnejše, morda celo boljše. V vsakem primeru je ključnega pomena za preživetje."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je kultura ključnega pomena za preživetje; via Večerova priloga V soboto)