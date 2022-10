»Prekoračil sem točko, ker sem se mladeniča dotaknil, ni bilo pa nobenega nasilja«

IZJAVA DNEVA

"Pri tem moram najprej povedati, da je tožilstvo zavrglo predlog očeta in trditve, da je šlo za lažjo telesno poškodbo. Seveda sem morda prekoračil neko točko, ker sem se mladeniča dotaknil, ni bilo pa nobenega nasilja in nič blizu tega, kar mi je bilo očitano. Takrat je bilo vroče zaradi parlamentarnih volitev in je bilo zelo zanimivo delati negativno zgodbo. Nekateri so takrat izkoristili dobro priložnost, ko je bil župan ranjen, da so šli v napad, kar so mnogi že imeli v načrtu."

"V tistem primeru nisem ravnal tako, kot je to izpadlo, impulzivno ali kakor koli. Šlo je za tri faze. Ena je bila odtujitev vseh teniških žogic in moje vprašanje mladeniču, zakaj to počne, saj smo vendar skupnost. Sledilo je žaljenje od daleč, psovke županu. In čez deset minut moje vprašanje, zakaj je treba razbijati, krasti, zdaj pa še žaliti, kje je meja. In ker je bila tudi takrat reakcija mladeniča agresivna, sem potem tudi sam prestopil Rubikon in sem se ga dotaknil, nisem mu pa nič naredil. Če bi lahko odreagiral drugače, bi se ustavil pet centimetrov prej, torej se ga ne bi dotaknil. Bi ga pa vseeno opozarjal, ker mi je za mesto mar in je tega vandalizma in agresije in mladih, ki mislijo, da lahko delajo vse, preveč. Nagajivost je sicer treba podpirati, ker vodi h kreativi, ki jo potrebujemo. Tudi sam sem kot mlad počel marsikaj, nisem pa tega počel v pričo tistih, pred katerimi se to ne počne, predvsem pa ne v škodo celotne skupnosti."

(Mariborski župan Saša Arsenovič o incidentu z mladoletnikom, ki je skrčil tudi koalicijo v mestnem svetu; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)