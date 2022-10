Skoraj polovica vprašanih se ne namerava cepiti s poživitvenim odmerkom

Po podatkih, zbranih konec septembra, je poživitveni odmerek že prejelo 2,9 odstotka prebivalcev Slovenije

Prizor cepljenja v Ljubljani

© Borut Krajnc

Delež prebivalcev Slovenije, ki se ne nameravajo cepiti s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19, je 46,9-odstoten. Cepiti se namerava 27,1 odstotka vprašanih, 23,1 odstotka pa je neodločenih. Po podatkih, zbranih konec septembra, je poživitveni odmerek že prejelo 2,9 odstotka prebivalcev Slovenije, kaže raziskava inštituta Mediana.

Med tistimi, ki se nameravajo cepiti, je le pet odstotkov vprašanih, ki so bili doslej cepljeni z enim odmerkom ali sploh niso bili cepljeni proti covidu-19, okoli 14,5 odstotka je prejelo dva odmerka, 80,6 odstotka pa tri odmerke. Namera za cepljenje s poživitvenim odmerkom je torej daleč najvišja med tistimi, ki so do sedaj že prejeli vse možne odmerke.

CEPLJENJE S POŽIVITVENIM ODMERKOM:



46,9 % NE BOM SE CEPIL/A

27,1 % BOM SE CEPIL/A

23,1 % ŠE NEODLOČEN/A



*2,9 % prebivalcev je že prejelo požitivni odmerek

Med tistimi, ki nameravajo prejeti poživitveni odmerek, so v primerjavi s populacijo statistično značilno reprezentirane ženske.

Med tistimi, ki se za poživitveni odmerek najverjetneje ne bodo odločili, je največ takšnih, ki že do sedaj niso prejeli nobenega odmerka cepiva proti covidu-19, in sicer kar 54,5 odstotka. Še nadaljnjih 6,5 odstotka je prejelo le en odmerek, 28,7 odstotka pa dva. Le desetina vprašanih, ki se ne nameravajo cepiti s poživitvenim odmerkom, je prejela vse tri odmerke.

V skupini vprašanih, ki se ne namerava cepiti, so v primerjavi s populacijo nadpovprečno zastopani moški ter starejši od 65 let.

Javnomnenjsko anketo je inštitut Mediana izvedel med 20. in 22. marcem na vzorcu 435 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

