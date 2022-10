Je Cukjati grozil učitelju?

"Ustrahovanju in grožnjam se je treba upreti, še posebej, če nam grozijo nosilci oblasti v občini ali državi," je poudaril učitelj Marko Močnik, ki trdi, da je bil žrtev groženj vrhniškega župana Daniela Cukjatija

Daniel Cukjati / Marko Močnik

© arhiv Mladine

Koordinator Levice na Vrhniki in učitelj Marko Močnik je na Facebooku zapisal, da mu je vrhniški župan Daniel Cukjati grozil. Slednji je sin vidnega člana SDS Franceta Cukjatija, pred nekaj leti pa je tudi sam kandidiral na listi Janševe stranke. "V četrtek 6. oktobra je po seji odbora občinskega sveta do mene, na samem, pristopil župan Danijel Cukjati in mi dejal, da sem se spravil na njegove otroke, ker da v šoli poučujem preveč politično. Ko sem na obtožbo želel odgovoriti, mi je razburjen zabičal, naj bom tiho. Rekel je, da ne bo šel po pravni poti, ampak, da pozna dovolj Srbov in Albancev, in da bom ostal brez rok in nog," je zapisal Močnik in dodal, da je županovo grožnjo takoj prijavil policiji, saj gre za javnega političnega funkcionarja. "To sem storil tudi zaradi lastne varnosti in varnosti moje družine. Ustrahovanju in grožnjam se je treba upreti, še posebej, če nam grozijo nosilci oblasti v občini ali državi," je sklenil Močnik, ki sicer ni občinski svetnik, je pa član član omenjenega odbora.

Na policiji so za portal N1 pojasnili, da ne morejo posredovati podatkov o konkretnih fizičnih osebah, so pa potrdili, da na podlagi prejete prijave vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja groženj. "Zaradi interesa preiskave vam podrobnosti o tem ne moremo pojasnjevati. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," so odgovorili.

S Cukjatijem so novinarji N1 zjutraj govorili po telefonu. Dejal je, da se svojih besed "ne spomni točno", ker je bil "pogovor oster". Nekaj ur pozneje je za N1 po elektronski pošti poslal še dodatno pojasnilo, da se "ne spomni, da je izjavil kaj neprimernega", se pa "ograjuje od izjav, ki jih je omenjal Močnik". "Če me bo blatil, ga bom tožil," je napovedal.

"Ko sem na obtožbo želel odgovoriti, mi je razburjen zabičal, naj bom tiho. Rekel je, da ne bo šel po pravni poti, ampak, da pozna dovolj Srbov in Albancev, in da bom ostal brez rok in nog."



Marko Močnik,

učitelj in koordinator Levice na Vrhniki

Kot so spomnili pri omenjenem portalu je bil Cukjati izvoljen leta 2018, Močnik pa mu že več let očita domnevne nepravilnosti pri javnih razpisih in kadrovanju ter v zvezi z razstaviščem Moja Ljubljanica in odzivom po nesreči v tovarni Kemis. Obenem pa je Močnik učitelj in med drugim uči na šoli, ki jo obiskujejo županovi otroci. Medtem ko Močnik trdi, da je bila grožnja povezana z njegovim raziskovanjem domnevnih koruptivnih poslov, je Cukjati to zanikal in dejal, da je "oster pogovor" posledica Močnikovega poučevanja.

Močnik je za N1 kasneje po elektronski pošti zatrdil, da je bilo jabolko spora bazen. “Gospod Močnik je v razredu, ki ga obiskuje moj otrok, diskreditiral delo občine in župana s tem, ko je izjavil, da občina in župan ne bosta naredila bazena," je zapisal. "Moj otrok je bil zaradi njegovega izvajanja deležen zbadljivk sošolcev. Kot oče sem gospoda Močnika pozval, naj otroka ne izpostavlja čustvenemu pritisku in ga izrablja za lastne politične ambicije. Kot pedagog pa sem ga spomnil, da se je treba izogibati ravnanj in besed, ki bi otroke spravljale v duševno stisko."

"Župan mi je v četrtek dejal, da poučujem preveč politično, a tega, da naj bi v učilnici omenjal bazen, njega ali občino, ni rekel."



Marko Močnik,

učitelj in koordinator Levice na Vrhniki

Daniel Cukjati, ki je sicer po izobrazbi profesor športne vzgoje, je dodal še, da ga želi Močnik po njegovi oceni z napadom diskreditirati, hkrati pa vzbuditi predvolilno pozornost kot morebitni kandidat za župana.

Močnik je kasneje dejal, da župan, ki meša njegovo poklicno in politično dejavnost, ravna nedopustno. Zatrdil je, da so očitki o omenjanju bazena popolna laž in da sploh "prvič sliši za očitek o komentiranju aktualnega političnega dogajanja v učilnici". "Župan mi je v četrtek dejal, da poučujem preveč politično, a tega, da naj bi v učilnici omenjal bazen, njega ali občino, ni rekel," je za N1 sklenil Močnik.