Volilna napoved Michaela Moora

Ameriški režiser Michael Moore, ki je bil leta 2016 eden redkih, ki je napovedal zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah, sedaj trdi, da bodo na novembrskih kongresnih volitvah letos demokrati slavili veliko zmago

Ameriški režiser Michael Moore, ki je bil leta 2016 eden redkih, ki je napovedal zmago Donalda Trumpa na predsedniških volitvah, sedaj trdi, da bodo na novembrskih kongresnih volitvah letos demokrati slavili veliko zmago. Ob tem je kritiziral tudi medije, češ da se posvečajo nepomembnim temam, poroča revija Salon.

Tako kot so ankete leta 2016 napovedovale gladko zmago Hillary Clinton proti Trumpu, tokrat večinoma napovedujejo, da bodo republikanci skoraj zanesljivo osvojili večino v predstavniškem domu kongresa in verjetno tudi v senatu. V podobno smer gre tudi poročanje osrednjih medijev v ZDA.

Moore je julija 2016 napisal prispevek z naslovom Pet razlogov, zakaj bo Trump predsednik, ki ga ni skoraj nihče jemal resno. Na koncu se je izkazalo, da je imel prav, in prepričan je, da bo imel prav tudi tokrat.

Moore namreč trdi, da demokratom ne bo le uspelo povečati večine v senatu, ampak jim bo to uspelo tudi v predstavniškem domu. Napoveduje tudi, da bo volilna udeležba nenavadno visoka.

"Republikanci so dobili manj glasov od demokratov na sedmih od osmih zadnjih volitev. Le zaradi tega, ker se določene zvezne države nočejo odreči zatiranju volivcev ter prikrajanju meja volilnih okrožij, se moramo še vedno ubadati z njihovo nestrpnostjo, pohlepom, uničevanjem planeta, njihovo ljubeznijo do orožja in misijo, da pokopljejo demokracijo."



Moore verjame v zmago demokratov tudi zaradi tega, ker republikanci še nikoli doslej niso imeli tako radikalnih kandidatov, na prvem mestu med razlogi za njegovo prepričanje pa je nasprotovanje odločitvi vrhovnega sodišča za odpravo pravice do splava po vsem ozemlju ZDA.

Moore je kritičen tudi do ameriških medijev, ker po njegovem preveč pozornosti posvečajo anketam in o volitvah poročajo bolj kot o tekmah med posameznimi kandidati in osebnostmi, ne pa kot o spopadu med političnimi stališči, predlogi ali politikami.

Po njegovi oceni so mediji in novinarji preveč izčrpani ali preveč leni, da bi uspeli zaznati vstajo liberalne, delavske levice in žensk ter manjšin. Moore trdi, da bodo tokratne volitve "množična vstaja nenasilnega državljanskega odpora".

"Republikanci so dobili manj glasov od demokratov na sedmih od osmih zadnjih volitev. Le zaradi tega, ker se določene zvezne države nočejo odreči zatiranju volivcev ter prikrajanju meja volilnih okrožij, se moramo še vedno ubadati z njihovo nestrpnostjo, pohlepom, uničevanjem planeta, njihovo ljubeznijo do orožja in misijo, da pokopljejo demokracijo," trdi Moore.

