Župan Krškega: »Slovenija druge rešitve, kot da imamo še eno jedrsko elektrarno, skorajda nima«

IZJAVA DNEVA

"Še ena hipokrizija se mi zdi dejstvo, da zadimljeno elektriko proizvajajo na vzhodu, na Poljskem, ki je vezana na fosilna goriva, in to energijo prenašajo v Nemčijo. Seveda se v Nemčiji lahko gredo čiste energije, ker se kadi na Poljskem. To se mi zdi dvolično in nepošteno. Nalijmo si čistega vina in si povejmo, kje smo zdaj in kaj lahko naredimo."

"Električna vozila in tudi vodne črpalke ter vse drugo so čedalje večji porabniki energije in nekaj bomo morali narediti na tem. Verjetno Slovenija druge rešitve, kot da imamo še eno jedrsko elektrarno, skorajda nima."

"V NEK-u imamo zdaj imamo remont, 18 mesecev bo mir. 18 mesecev se lahko po svetu dogaja, kar se hoče, vse vire lahko ukinemo, a mi bomo imeli elektriko. Ker je kurilni ciklus 18 mesecev, toliko časa nihče ne more vplivati na delovanje jedrske elektrarne."

(Miran Stanko, župan Krškega, o tem, da je bila ena od velikih polemik v zadnjih mesecih uvrstitev jedrske energije med zelene; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)