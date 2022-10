Po jeziku se kultura pozna

Ingrid und Stefan Melichar / Pixabay

Jezik odraža in oblikuje družbo: zgodovinsko se skupaj z njo spreminja ter tako odseva in obenem legitimira obstoječa razmerja moči. Jezik patriarhata je tako neizbežno binaren in seksističen: (generični) moški spol strogo dominira, besedišče je nasičeno z androcentričnimi izrazi, samostalniki ženskega spola pa so v primerjavi s svojimi binarnimi opozicijami navadno nosilci manjše vrednosti ali slabšalnega pomena.

Pri nazivanju žensk v javnem diskurzu se navadno srečujemo z oblikami, ki ohranjajo spolno zaznamovanost (“Drage dame, spoštovani gospodje”), spreminjanjem priimkov v svojilno obliko (npr. "Merklova”) in neenakim navajanjem imen.

Tako se je zgodilo tudi kustosu Andreju, ki je v ponesrečenem poskusu “igrivosti” z napisi opremil razstavo v Moderni galeriji, pri tem pa pri umetnicah pozabil na priimke. Strokovni delavci MG so se od razstave distancirali, napisi so bili odstranjeni, Andrej pa si naj pred naslednjo razstavo le prebere priročnik za spolno občutljivo rabo jezika.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.