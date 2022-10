Nasilni neonacisti na »Pohodu za življenje«

Dogodek na shodu, vreden memoriranja, se žal ni prebil do širše javnosti

Policija ni preprečila napada na udeležence protishoda, v spor nekaj časa sploh ni hotela poseči.

© Gašper Lešnik

Nobenega dvoma ni, da se slovenska gibanja v podporo tradicionalni družini, tako domači pro-life aktivisti radi opišejo sebe, zadnje čase krepijo v svoji množičnosti. Dokaz temu sta dve »močni politični manifestaciji«, kot so opazili kar sami na strani »Pohod za življenje«: na tisti, ki je bila v torek, 27. septembra 2022 in je potekala pred parlamentom pod geslom »Shod za družino«, se je po njihovem štetju in zagotovilih liderja Aleša Primca zbralo 10.000 ljudi. Na »Pohodu za življenje« nekaj dni kasneje, 1. oktobra, pa menda 5.000.

Številke so sicer močno pretirane, kajti vseh, ki so izražali »veselje nad življenjem v družini«, hkrati pa nasprotovali redefiniciji zakonske zveze in družine, je bilo drastično manj, a še vedno bistveno več kot leta poprej. Najmanj en dogodek na shodu, vreden memoriranja, pa se žal ni prebil do širše javnosti.

Neonacisti in njihov boj proti ženskim pravicam

Na »Pohodu za življenje«, ki ga je vodila Urša Cankar Soares, so se na ulici nagnetli tudi stari, toda ne nepričakovani znanci. Ob njem je potekal protishod, kot poroča Mladina, kjer je nekaj deset protestirajočih, deloma iz vrst antifašističnih gibanj, nasprotovalo ogrožanju ženskih pravic. Toda na drugi strani se za pravico do splava v Sloveniji borijo deklarirani simpatizerji iz vrst neonacistov, ki so v zadnjem času pri sebi začutili novo, manj pričakovano afiniteto in odkrivajo svoja pro-life prepričanja. Večini medijev je ušlo, da je med skupinama prišlo do fizičnega konflikta, čeprav se je med njih postavil policijski kordon, pri katerem je ena od protestnic utrpela vidne lažje poškodbe.

Napad je zakrivil eden iz skupine mladih moških, ki sodi v četico najbolj vidnih predstavnikov rumenih jopičev, kot piše Luka Volk. Še več, v Mladini so ugotovili, da je napadalec Andrej Okorn, »sicer znan slovenski neonacist in nekdanji vodja skupine za novačenje skrajnežev Tukaj je Slovenija«.

Rumeni jopiči, ki se zdaj močno borijo za žensko pravico do splava, so sicer še lani svoje zanimanje zanje na tviter računu zreducirali na opis »prasic«: »Osebno se poščijem na precejšen delež ‘tradicionalnih vrednot’. Ena od njih je ideja, da je treba ženske smatrati kot neka nežna bitja, ki jih je potrebno ščititi. Vsi vemo, kako izgleda karakter prasice.«

Sponzorirala jih je Janševa vlada

Neonacisti s potetoviranimi svastikami in dvignjenimi rokami v pozdrav Adolfu Hitlerju so se načrtno in organizirano pojavili na protivladnih protestih leta 2020, oblečeni v rumene jopiče. Kasneje smo lahko spremljali njihovo delovanje in najbolj udarne protagoniste tudi identificirali: nastopali so ne samo na ulici, ampak so promovirali tudi svoja društva, znotraj katerih izdajajo identitarne manifeste in drugo čtivo ekstremističnih gibanj po svetu. Kasneje so nekateri med njimi prevzeli še zloglasni »prvi fašistični medij v državi« – Nacionalno tiskovno agencijo.

Imena, ki se največkrat pojavljajo v isti druščini, več kot prepoznavno favorizirani tudi pri Ministrstvu za kulturo pod taktirko Vaska Simonitija, so Urban Purgar, Maj Šuklje, Andrej Okorn in Žal Žalec, nekaterih izmed naštetih pa so tesno povezani z Janševo stranko in njenimi podaniki. Sodeč po fotografijah novinarja Mladine so se na »Pohodu za življenje« zadrževali najmanj Okorn, Šuklje in Žalec, ob tem pa so se zadovoljno rokovali ob srečanju s poslancem SDS Brankom Grimsom.

Znameniti Mahničev izvod identitarnega manifesta v parlamentu

© Twitter / IN MEDIA RES

Spomniti velja, da se stranka SDS že dolga leta otepa očitkov o povezavah z neonacističnimi in drugimi ekstremističnimi desnimi skupinami, čeprav sta sam Janša in Žan Mahnič poobjavila celo vrsto akcij Generacije identitete, založba SDS pa je ponosno izdala identitarni manifest in s tem nakazala svojo ideološko bližino.

Za eks notranjega ministra so, kot vemo, njihovi pripadniki dejansko biseri, ki se upirajo protestniškim svinjam. Nobenega razloga nimamo za dvom, da SDS simpatizira z omenjenimi radikalneži in praktično tega niti ne skriva, četudi rada zanika osebne povezave.

Malo življenja v Auschwitzu

Fizični spopad na shodu daje slutiti, da pripadniki neonacističnih rumenih jopičev niso pripravljeni zgolj mirno protestirati in čudi, da policija pri tem ni posredovala bolje. Pričakovali bi tudi, da bodo fizični spopad obsodili sami organizatorji in se tako ali drugače distancirali od druščine ljubiteljev svastike, med katerimi nekateri odkrito občudujejo Hitlerja.

Če so se čisto mimogrede še malo bolj razkrile njihove prijateljske naveze z veljaki iz vrst SDS, namreč ni popolnoma samoumevno, da bi zagovornikom življenja pristaši neonacističnih idej lahko kakorkoli koristili. Morda so pozabili, da je življenja v Auschwitz-Birkenau bilo bolj malo.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**