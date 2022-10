Vrnitev Hojsovih biserov

Kaj imajo skupnega pripadniki skrajnih desničarskih gibanj in Branko Grims?

Policija ni preprečila napada na udeležence protishoda, v spor nekaj časa sploh ni hotela poseči.

© Gašper Lešnik

Ob robu Pohoda za življenje je obenem potekal protishod, na katerem je nekaj deset protestnic in protestnikov želelo izraziti svoje nestrinjanje, kot so sami zapisali, s sovražnimi narativi, ki pomenijo grožnjo že izborjenim pravicam žensk. Čeprav je policija med udeleženci obeh shodov vzpostavila policijski kordon in tako skupinama omogočila nemoten shod, pa ji ni uspelo preprečiti fizičnega napada na udeležence protishoda, ob čemer je ena od protestnic utrpela vidne lažje poškodbe. Napad je zakrivil eden iz skupine mladih moških, prav tako udeležencev Pohoda za življenje, v kateri so bili tudi nekateri vidni predstavniki tako imenovanih rumenih jopičev in Nacionalne tiskovne agencije, obeh v preteklosti že povezanih z neonacističnim gibanjem na Slovenskem. Fotografije razkrivajo, da je napad zakrivil Andrej Okorn, sicer znan slovenski neonacist in nekdanji vodja skupine za novačenje skrajnežev Tukaj je Slovenija, ki je bil v preteklosti prisoten na shodu v podporo napadalcem na LGBTIQ+ aktivista Mitjo Blažiča in vpleten v napad na mirnega protestnika v Ljubljani na vstajah 27. novembra 2012.