Nekdanji Trumpov svetovalec: »To bo popolna zmaga republikancev«

Voditelj televizije Fox Business in nekdanji svetovalec Donalda Trumpa Larry Kudlow napoveduje popolno zmago republikanske stranke v tekmi za večino sedežev v zveznem kongresu na volitvah, ki bodo 8. novembra

Voditelj televizije Fox Business in nekdanji svetovalec Donalda Trumpa Larry Kudlow

© Flickr

Voditelj televizije Fox Business in nekdanji svetovalec nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa Larry Kudlow napoveduje popolno zmago republikanske stranke v tekmi za večino sedežev v zveznem kongresu na vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata, ki bodo 8. novembra.

"To bo popolna zmaga republikancev. O tem ni nobenega dvoma. Vse senatne tekme gredo v smer republikancev, v predstavniškem domu pa bomo osvojili najmanj 40 sedežev. Konjenica prihaja in tudi v senatu bomo pobrali nekje od tri do pet sedežev," je zagotovil Kudlow po poročanju portala medija RealClear Politics.

To je v popolnem nasprotju z napovedmi liberalnega filmarja in aktivista Michaela Moora, ki je nasprotno napovedal, da prihaja neustavljiv demokratski val med drugim zaradi odprave pravice do splava in radikalnosti republikanskih kandidatov, ki so pod vplivom Trumpa.

Tja do avgusta so ankete v ZDA res napovedovale gladko zmago republikancev, nato se je pocenil bencin in ankete so pokazale povsem izenačeno tekmo, sedaj pa se spet malce nagibajo v prid republikancev. Ob upoštevanju tega, da Trumpovi volivci nočejo odgovarjati na ankete, se lahko res obeta velika zmaga republikancev.

"Ankete zadnjih 20 let rutinsko podcenjujejo podporo konservativnim kandidatom," trdi vodja anket pri Economistu Elliot Morris v svoji knjigi Moč v številkah, kjer poudarja, da konservativni volivci nočejo povedati svojega mnenja, ko jih pokličejo za ankete.

Izvajalci anket so zaradi tega sicer začeli prilagajati svoje metodologije in v izide dodajo nekaj več podpore konservativcem, da dobijo boljšo sliko. Še posebej je to postala praksa po polomiji anket leta 2016, ko so vse napovedovale zmago Hillary Clinton proti Donaldu Trumpu. Leta 2020 so bile ankete že bolj točne.

Predsednikova stranka ponavadi na vmesnih volitvah izgubi in Joe Biden je še vedno premalo priljubljen, da bi pomagal pridobiti podporo za strankine kandidate. Moore je sicer opozoril, da mediji in analitiki delajo napako, ker se osredotočajo na osebnosti in stare vzorce, zanemarjajo pa politična vprašanja, zaradi katerih bodo ljudje šli volit.

nJNwEJhP8vI

PREBERITE TUDI: