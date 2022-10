V TEŠ pokurili privarčevani plin

V pričakovanju zaostrenih razmer na trgu električne energije

Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ)

© Tjaša Zajc

Zaradi povečanih tveganj pri oskrbi s plinom je Evropska komisija pred meseci sprejela priporočilo o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov. Slovenija je temu sledila, avgusta se je pri nas poraba že zmanjšala za približno 13 odstotkov. V Plinovodih in Geoplinu so tedaj ponosno ocenjevali, da bo Slovenija lahko dosegla 15-odstotno zmanjšanje porabe. A že naslednji mesec so se statistike pokvarile. V Termoelektrani Šoštanj so namreč za 11 dni prižgali plinsko turbino in potrošili za kar 5 odstotkov v mesecu septembru porabljega plina v Sloveniji, kot so nam v odgovoru na naše vprašanje potrdili v Holdingu Slovenskih elektrarn (HSE):

»Termoelektrarna Šoštanj je v septembru izvedla 11-dnevno zaustavitev bloka 6 zaradi izvedbe nujnih vzdrževalnih del po daljšem zanesljivem obratovanju bloka. V septembrski zaustavitvi bloka 6 se je neprekinjeno in zanesljivo proizvodnjo električne in toplotne energije zagotavljalo z obratovanjem enega plinskega bloka, in sicer 11 dni. Obratovanje plinske enote v času zaustavitve bloka 6 je bilo skladno s strategijo optimiranja prodaje hidro in termo proizvodnje skupine HSE in gibanja zaloge premoga na deponiji. V teh 11 dnevih je plinski blok za obratovanje porabil približno 5 odstotkov v mesecu septembru porabljenega zemeljskega plina v Republiki Sloveniji.«

V TEŠ so še pojasnili, da v primerjavi z recimo plinsko elektrarno v Bresternici v TEŠ plinske enote »tehnično ne bi mogle neprekinjeno obratovati v času zaustavitve bloka 6 na kurilno olje,« obratovanje plinske turbine pa da naj bi bilo potrebno predvsem zaradi zagotavljanja daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. »Blok 5 pa v tem času ni bil zagnan zaradi optimiranja zaloge premoga pred oktobrsko remontno zaustavitvijo NEK, ko znova prihaja v ospredje nepogrešljiva vloga TEŠ za slovenski elektroenergetski sistem in zagotavljanje zanesljive proizvodnje električne energije,« so opozorili. Z izvedbo vzdrževalnih del je blok 6 že v obratovanju in pripravljen za obratovanje v zimskem času, ko se pričakujejo zaostrene razmere na trgu električne energije.

Če bo seveda dovolj uvoženega premoga.