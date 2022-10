»Referendum ne sme biti vezan na nobene volitve«

IZJAVA DNEVA

"Vprašanje, ali naj bo referendum ločeno od volitev ali na dan prvih, drugih ali petih volitev, je v temelju napačno. Referendum ne sme biti vezan na nobene volitve, saj bi bili referendumi v času volitev v prednosti v primerjavi z vsemi drugimi. Za nevedne odločevalce: kvorum je bil dvignjen ravno zato, da bi odvrnil strankarske trole od nenehnega davljenja volilcev s partikularnimi zahtevami sumljive vrste. Kvorum za referendume, ki bodo hkrati z volitvami, pa je tako rekoč zagotovljen. Sedanje vladne špekulacije, kdaj se ji 'izplača' razpisati referendum, kdaj bi jih zmaga utrdila na oblasti, kdaj pa bi koristila opoziciji, so zato nezaslišane, so brezsramno izigravanje instituta referenduma, kakršnega so ti isti politiki ob poletnem referendumu za vodo očitali desnici. Potrebujemo torej jasna referendumska pravila, ki bodo izvedbo omogočala čim hitreje in s tem preprečila zaustavljanje delovanja vlade, izvzeti pa morajo biti termini volitev in morda tudi poletni meseci; to je edini način za zagotovitev enakih pogojev za vse."

(Novinarka Tanja Lesničar - Pučko v Dnevnikovi kolumni o tem, da potrebujemo jasna referendumska pravila)