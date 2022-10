Solidarno z Asmirjem Bećarevićem

Danes je nov dan

Teče že četrti teden, odkar je vodstvo Premogovnika Velenje odpustilo predstavnika Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije Asmirja Bećarevića. Bećareviću, ki je kot rudar delal skoraj 25 let, podjetje očita, da je v času bolniške odsotnosti pomagal sodelavcu v postopku odpovedi, zbiral podpise za peticijo za dostojno malico, govoril z novinarko in obiskal trgovino. Predstavniki vodstva podjetja so celo najeli detektiva, ki je Bećareviću sledil, pri tem pa so popolnoma ignorirali dejstvo, da je ta med bolniško odsotnostjo imel predvidene izhode.

Tovrstni brezsramni napadi na sindikaliste in poskusi utišanja kritikov so pri nas stalna praksa; le nekaj dni nazaj je 38 zaposlenih na RTV Slovenija zaradi solidarne geste med poročili prejelo opozorila pred odpovedjo. A ravno solidarnost mora biti naš prvi in najmočnejši odgovor – že danes bodo predstavniki različnih sindikatov v Velenju podprli Bećarevića, ti pa lahko podpišeš peticijo za njegovo ponovno zaposlitev.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.