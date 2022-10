Vrata Evrope

Kako je Ukrajina postala geopolitična femme fatale in zakaj Evrope ni več brez Ukrajine

Gladomor v letih 1932 in 1933: Stalin je Ukrajini pobral žito. Število žrtev lakote je preseglo milijon. Na fotografiji žrtve lakote v Harkivu (Harkovu)

Ko so Leninovi boljševiki leta 1917 izvedli revolucijo, so revolucijo takoj izvedli tudi Ukrajinci – razglasili so Ukrajinsko ljudsko republiko, samostojno državo, ki naj bi bila v federativni zvezi z Rusijo. Toda že januarja 1918 so razglasili tudi popolno neodvisnost Ukrajine. »Ukrajinska ljudska republika postaja neodvisna, svobodna in suverena država ukrajinskega ljudstva, ki ni podrejena nikomur,« se je glasilo besedilo. Boljševiki, zelo odvisni od ukrajinskega premoga in žita, so ponoreli in pritiskali, a sta Ukrajincem na pomoč priskočili avstrijska in nemška vojska – v zameno za žito.