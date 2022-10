Janković: »Največ napak je naredil Jelko Kacin. Če bi ga poslušal, se ne bi nikoli cepil.«

KOMENTAR DNEVA

"Ko je Janez Janša postal predsednik vlade, sem ga poklical in rekel: Janez, nihče od nas ne ve, kako se tej epidemiji streže. Nekdo mora biti šef, to si ti, ker predstavljaš celo Slovenijo. Informiral sem ga o tem, kako ravnamo v Ljubljani in rekel, da če je nekaj dobro za Ljubljano, je dobro tudi za Slovenijo. Nas je največ in imamo največ obiskovalcev. Z Janšo sva bila v stiku trikrat do štirikrat na mesec. Skušal sem mu dopovedati, da je neumno zapirati mesta in občine, ker ljudje niti ne vedo, kje potekajo občinske meje. S tem so ustvarjali nervozo in nelagodje med ljudmi."

"Največ napak je naredil Jelko Kacin. Če bi ga poslušal, se ne bi nikoli cepil proti covidu-19. Pa sem se. Ljubljančani so bili v vrhu precepljenosti. Ko pa je šlo prek meje in so metali solzivec na ljudi ter jih preganjali z vodnimi topovi, mi je počil film. Z Janšo imam odnos, ki že svojih 25 let ni ravno romantičen. Z županskimi kolegi iz drugih mestnih občin smo se v času epidemije usklajevali in enkrat na teden skupaj komunicirali o zadevah. Ko je prešlo mero okusa s preganjanjem, z vodnimi topovi, s solzivcem, je bilo konec ljubezni."

(Župan Ljubljane Zoran Janković v intervjuju za MMC RTV Slovenija o tem, da smo bili v času epidemije covida-19 smo priča številnim represivnim intervencijam policije proti mirnim protestnikom, ki so, denimo, brali ustavo na Trgu republike. Prav tako je policija redno kaznovala Ljubljančane, ker naj bi kršili vladne protikoronske odloke, ki so se izkazali za nezakonite. Novinarji spletnega portala MMC so županu očitali, da se je oglasili šele pred letom dni, potem ko se je policija izživljala z metanjem solzivca po ljubljanskih ulicah in parkih.)