Strah pred »teorijo spola«

V gibanja proti pravicam istospolnih parov in reproduktivnim pravicam žensk se vsako leto stekajo enormne količine denarja

Na »shodu za zaščito otrok in družin«, kot so ga poimenovali v koaliciji Za otroke gre, smo 27. septembra spet lahko prisluhnili geslom, kot jih podobna gibanja uporabljajo tudi drugod po svetu.

© Borut Krajnc

Vse od sedemdesetih v Združenih državah Amerike potekajo tako imenovani pohodi za življenje, organizatorji katerih ne skrivajo želje, da bi ali povsem prepovedali pravico do abortusa ali pa ga vsaj kar se da omejili. Z odločitvijo ameriškega vrhovnega sodišča v zadevi Roe proti Wade, ki ameriškim zveznim državam omogoča, da same določajo zakonodajo na področju reproduktivnih pravic žensk, so se njihove želje uresničile, s podobnimi prizadevanji pa neokonservativna gibanja že več let vstopajo tudi na evropska tla, ob čemer Slovenija ni nobena izjema. Z leti se je gibanje proti abortusu uspešno spojilo z gibanjem proti pravicam LGBTIQ+ oseb in svoje zatočišče našlo v nasprotovanju tako imenovani teoriji spola, ki naj bi domnevno poskušala zamajati temelje tradicionalne družine. A za kaj sploh v resnici gre?