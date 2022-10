»RTV Slovenija vodijo ljudje, ki sovražijo zaposlene«

Zaposleni, ki se upirajo politično nastavljenemu vodstvu, so prejeli opomine pred odpovedjo

Sodelavci RTV so v studiu simbolično podprli Sašo Krajnca in Vesno Pfeiffer. Za kazen so dobili opomin pred odpovedjo delovnega razmerja. Poslanih je bilo 38 opominov.

© TV Dnevnik, RTV SLO

Stavkajoči zaposleni na RTV Slovenija so se ob dveh priložnostih odločili za neverjetno solidarno dejanje. Prvič 23. avgusta ob koncu TV Dnevnika, ko so s simbolično akcijo, mirnim protestom v studiu, hoteli opozoriti na pritiske direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije, sicer nekdanjega piarovca Janševe vlade, na TV-voditelja Sašo Krajnca in urednico Vesno Pfeiffer, in nato spet 5. septembra ob koncu Slovenske kronike, ko so se v studiu pridružili TV-voditeljici Jasmini Jamnik in tako opozorili na nemogoče delovne razmere v informativnem programu. Nestrinjanje s politično nastavljenim vodstvom RTV Slovenija so v času stavke sporočili mirno in dostojno – a so bili kljub temu spet deležni nemogočih pritiskov. Vodstvo RTV Slovenija je prejšnji teden 38 zaposlenim izdalo opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja.