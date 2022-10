Lista neodvisnih za Ljubljano, ki ima cenovno dostopna stanovanja

Aktualnemu županu Zoranu Jankoviću bo na lokalnih volitvah konkurirala tudi novonastala Lista neodvisnih, v kateri med drugim nasprototujejo naraščajoči turistični rabi nepremičnin

Bližajo se lokalne volitve

© Janez Zalaznik

Pred lokalnimi volitvami se je osnovala tudi Lista neodvisnih za Ljubljano. "Ljubljančanke in Ljubljančani, ki nam je skupen kritičen odnos do nevzdržnega vodenja mesta kot gospodarske korporacije in do zaskrbljujočih tendenc njegovega prihodnjega razvoja, smo se odločili za oblikovanje liste neodvisnih kandidatk in kandidatov za mestne svetnice in svetnike," so zapisali v predstavitvi za javnost.

Več o motivih za sestavo liste bodo predstavili na novinarski konferencu v ponedeljek. Tam bodo tudi javno razkrili imena sodelujočih in tistih, ki jih podpirajo, včeraj pa so začeli zbirati podpise na upravnih enotah. Med kandidati, ki so jih že razkrili, pa so tudi Primož Bezjak, Živa Deu, Andreja Gabrovec, Tadej Glažar, Andrej Hrausky, Marko Juvan, Barbara Kapelj, Žiga Kariž, Milan Kovač, Kaja Lipnik Vehovar, Martina Lipnik, Eva Matjaž, Alen Ožbolt, Anja Planišček, Apolonija Simon, Jernej Škof, Tadej Troha, Arne Vehovar, Aleš Vodopivec in Anže Zadel.

Če jih želite podpreti, se morate sprehoditi do upravne enote in tam overoviti svoj podpis podpore na posebnem obrazcu. Slednje bodo imeli pripravljene tudi pred upravnimi enotami, kjer bodo tudi zbirali podpise. Do četrtka, 20. oktobra, jih morajo zbrati tisoč.

V sporočilu za javnost so dodali, da so se posamezniki, združeni na Listi neodvisnih, v svojem delovanju doslej že izkazali "s strokovnostjo, z angažiranim pristopom k reševanju mestnih problemov in se tudi javno izpostavili v korist javnega dobrega in vseh, tudi prikrajšanih prebivalk in prebivalcev Ljubljane". Nihče na njihovi listi po njihovih besedah ni član kakšne politične stranke, zato bodo delovali "neodvisno in samostojno".

"Zavzemamo se, da Ljubljana (spet) postane prostor, kjer imamo vsi zagotovljene možnosti za resnično soupravljanje in javno soodločanje o usodi svojega kraja. Zavzemamo se za cenovno dostopna lastniška, najemniška, varovana in zadružna stanovanja, ne le v obrobnih soseskah, temveč tudi v središču mesta. Spodbujali bomo oddajo bivalnih prostor v najem mladim, študentkam in študentom ter nasprotovali naraščajoči turistični rabi nepremičnin. Smo proti razprodaj javnega premoženja in smo za sobivanje različnih slojev in skupnosti namesto vase zaprtih elitnih sosesk."



Lista neodvisnih za Ljubljano

"Smo za enakomeren in policentričen razvoj mesta, da bo lahko imela vsaka večja četrt svoje središče, javne prostore in dušo. Zahtevali bomo razvejan, učinkovit in okoljsko neobremenjujoč mestni in medkrajevni javni promet (avtobusi, vlaki, tramvaj)."



Lista neodvisnih za Ljubljano

Upajo, da se bo Ljubljana na ta način pridružila skupini mest (Barcelona, Amsterdam, Zagreb, itd.), ki si prizadevajo za "demokratično, sodelovalno in vključujočo loklano politiko".