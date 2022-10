Bešič Loredan: »Če bi hoteli biti pravični, bi morali novembrski dogovor izbrisati«

IZJAVA DNEVA

"Če bi hoteli biti pravični, bi morali novembrski dogovor izbrisati in se pogajati na novo. Ampak to ni mogoče. Ta vlada bo ta dogovor poskušala spoštovati in uravnotežiti plače, vsekakor pa si ne bo drznila, da bo tisto, kar so zdravstveni delavci dobili, vzela ali izbrisala. Sprejemamo to dejstvo, čeprav se z njim seveda ne strinjamo. Zadeve želimo uravnotežiti, pogasiti požar in ustaviti jedro nezadovoljstva pri zaposlenih, ker primerljive skupine v javnih zavodih prejemajo različne plače za podobna oziroma enaka dela."

(Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan na pogajanjih s predstavniki sindikata Fides o tem, da imajo v celotnem javnem sektorju, še posebej v zdravstvenem in socialnem sektorju izjemno hudo stisko zaradi novembra podpisanega dogovora)