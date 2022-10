»Z vojno v Ukrajini se je zahodni Balkan spet pomaknil v središče pozornosti Evropske unije«

IZJAVA DNEVA

"Z vojno v Ukrajini se je zahodni Balkan, z njim pa tudi BiH kot ena izmed dveh najbolj nevralgičnih točk stopicanja regije na mestu, spet pomaknil v središče pozornosti Evropske unije. Hitra podelitev statusa kandidatk za članstvo v Evropski uniji Ukrajini in Moldaviji, do katere je prišlo ne glede na njuno neizpolnjevanje pogojev za tovrsten status, je bila za EU prvi prelomljen tabu. Zakaj tega statusa ni dobila tudi BiH, je bil v tem pogledu povsem umesten pomislek. Resda država ne živi v okoliščinah ruske agresije ali njene grožnje, toda simbolna podelitev statusa kandidatke bi lahko bila najbolj oprijemljiva spodbuda, da država dobi novo upanje, da luč polnopravnega članstva na koncu evropskega tunela res obstaja, in da se umirijo nacionalistični izbruhi treh narodov ter ustavijo secesionistične težnje Milorada Dodika."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o prelomni odločitvi evropske komisije, da državam članicam predlaga dodelitev statusa kandidatke za članstvo Bosni in Hercegovini)