»S predsedniško kandidaturo nikakor nisem želel rušiti koalicije«

IZJAVA DNEVA

"Dolgo sem odlašal, ker bi moral kot kandidat svoje stranke SD kandidirati proti kandidatki koalicijske partnerice Marti Kos. S predsedniško kandidaturo nikakor nisem želel rušiti koalicije. Šele po tistem, ko je Marta Kos odstopila od kandidature, sem začel razmišljati, da bi jo jaz morda vendarle sprejel, a smiselna se mi je zdela le kot kandidatura povezovanja, zato sem postavil pogoj, da jo s podpisi podpre vsaj deset poslancev. Sam sem storil nekaj korakov, da bi teh deset poslanskih podpisov dobili, in to na način, da sem se o podpori poleg s SD pogovarjal tako z Gibanjem Svoboda kot Levico. Na koncu me je Gibanje Svoboda soglasno podprlo, prav tako tudi Socialdemokrati, zbrali smo 42 podpisov poslancev. Šest jih je zmanjkalo, a le zato, ker je nekaj poslancev Gibanja Svoboda v času, ko so se zbirali podpisi, zbolelo za korono."

(Kandidat za predsednika republike Milan Brglez o tem zakaj je tako dolgo odlašal s kandidaturo, potem pa je privolil; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)