»Nemotena komunikacija z bolnikom je pogoj za varno in kakovostno obravnavo v zdravstvu«

IZJAVA DNEVA

"Nemotena komunikacija z bolnikom je pogoj za varno in kakovostno obravnavo v zdravstvu. Zdravstveni delavci ne moremo vplivati na to, kdo potrka na naša vrata, zato moramo biti pripravljeni na uspešno premagovanje številnih jezikovnih ovir, ki nam jih na poklicno pot postavljajo sodobna raznolikost družbe ter globalne in regionalne migracije. Tudi sam sem bil pri svojem delu vse pogosteje prisiljen uporabljati razne jezike, ki jih, priznam, preslabo obvladam, kar je predstavljalo precejšen izziv."

"A večino časa pri svojem delu uporabljam slovenščino, saj zakon o pacientovih pravicah (ZpacP) v 19. členu navaja, da 'ima pacient pravico, da zdravstveni delavci in sodelavci z njim govorijo in drugače komunicirajo v slovenskem jeziku'. Zato moramo biti zdravstveni delavci in sodelavci, ne glede na to, od kod smo prišli v slovensko zdravstvo, v slovenščini doma."

(Strokovni direktor Pediatriče klinike in kolumnist Marko Pokorn o tem, da morajo zdravniki, ki pridejo na delo v slovensko zdravstvo, pri svojem delu poleg poklicnih veščin obvladati tudi slovenščino; via Delo)