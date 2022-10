Razlika med Niko Kovač in Alešem Primcem

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da obstaja ena velika razlika med mano in Alešem Primcem, med Inštitutom 8. marec in med gibanjem Za otroke gre, in to je to, da v Inštitutu 8. marec smo izjemno trmaste punce in nekaj fantov, ki dosledno sledimo vsebini ne glede na to, kdo je na oblasti in ne glede na to, v katero smer ta vsebina gre, delujemo neodvisno in nismo povezani z nobeno od institucij. Aleš Primc gre z roko v roki s stranko Janeza Janše, gre z roko v roki z RKC in zelo jasno je, da gre po poteh neokonzervativnih gibanj."

(Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač v intervjuju v oddaji Ena na ena na POP TV; o razliki med Inštitutom 8. marec in gibanjem Za otroke gre)