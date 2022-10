»Na RTV Slovenija nič in nikoli ne bo več isto«

IZJAVA DNEVA

"Na RTVS nič in nikoli ne bo več isto. Zlasti ne, če stavka, ki jo spodkopavajo od zunaj in znotraj, ne bo mogla doseči ciljev in namenov. Vzdržati jo ob nevzdržnih ukrepih je vse težje, četudi nujno. Vprašanje zdaj tudi že je, kaj bi v nadaljevanju recimo sploh še lahko prinesla popolna zatemnitev programa kot potencialni znak enotnega protesta - tudi podpornih tehničnih ekip, ne le novinarjev. Po eni strani si, paradoksalno, ob vseh abotnih oddajah, s katerimi so zamenjali prejšnje paradne, kakovostne in gledane oddaje, javnost zatemnitve ob sedanjih transformacijah lahko žal že domala želi. Po drugi strani informativni program vzporedno dobiva še dodatne strankarske kadrovske pospeške, da bi tudi tako onemogočili potencialne zatemnitve. 'Pooblaščenih za vstop v studio', kot veleva vse bolj dovršeni hišni red, je medtem vse manj; program je pod nadzorom kar neposredno pri vratih studia, da kdo ugrabiteljem ne ukrade novih 22 sekund."

(Novinarka in predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petra Lesjak Tušek o tem, da je igra mrcvarjenja in izčrpavanja RTV Slovenija začinjena z vse več brutalnostmi; v Večerovi prilogi V soboto)