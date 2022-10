Hojs ne bo kandidiral za župana Ljubljane

SDS v boj za županski stolček v prestolnici pošilja Igorja Horvata

Kandidat za ljubljanskega župana iz vrst stranke SDS in Anže Logar, "neodvisni" kandidat za predsednika republike, prav tako iz vrst Janševe SDS

© SDS.si

Kandidat stranke SDS za župana Mestne občine Ljubljana ne bo Aleš Hojs, nekdanji minister za notranje zadeve v tretji Janševo vladi, kot so pred nekaj dnevi trdili neuradni viri, temveč Igor Horvat. Kandidata za župana in listo za mestni svet so članice in člani mestnega odbora SDS Ljubljana soglasno potrdili na kandidacijski konferenci, ki je potekala v petek, novico pa so iz Janševe stranke sporočili šele zdaj.

Horvat, ki že vse življenje živi v Ljubljani, je podpredsednik odbora in dosedanji vodja svetniškega kluba SDS Mestne občine Ljubljana. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist.

Igor Horvat v studiu SDS naklonjene Nova24TV

© SDS.si

Kandidaturo za župana Mestne občine Ljubljana je minuli teden že vložil dosedanji župan Zoran Janković. NSi v boj za županski stolček v prestolnici pošilja Mojco Sojar, kandidaturo za županjo je napovedala tudi kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić.

Rok za oddajo kandidatur se sicer izteče v četrtek, 20. oktobra.

V ponedeljek bo imela novinarsko konferenco tudi novonastala Lista neodvisnih, ki se zavzema, da Ljubljana (spet) postane prostor, kjer imajo vsi zagotovljene možnosti za resnično soupravljanje in javno soodločanje o usodi svojega kraja. "Zavzemamo se za cenovno dostopna lastniška, najemniška, varovana in zadružna stanovanja, ne le v obrobnih soseskah, temveč tudi v središču mesta. Spodbujali bomo oddajo bivalnih prostor v najem mladim, študentkam in študentom ter nasprotovali naraščajoči turistični rabi nepremičnin. Smo proti razprodaj javnega premoženja in smo za sobivanje različnih slojev in skupnosti, namesto vase zaprtih elitnih sosesk," so zapisali. Več o Listi neodvisnih lahko preberete na tej spletni povezavi (Lista neodvisnih za Ljubljano, ki ima cenovno dostopna stanovanja).