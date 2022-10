RTV: Jadranka Rebernik uresničila pričakovanja Uroša Urbanije

Odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik je urednico TV Dnevnika in Odmevov Vesno Pfeiffer prestavila v dopoldanski termin

Uroš Urbanija / Jadranka Rebernik

© Luka Dakskobler / Borut Krajnc

Kolektiv RTV SMO, ki javnost obveščam o zaostrenih razmerah na RTV Slovenija in pomenu javnega servisa za demokratično družbo, je danes zapisal, da je odgovorna urednica infomativnega programa Jadranka Rebernik, ki je del politično nastavljenega vodstva, le uresničila pričakovanja direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije in s plana oddaj TV Dnevnik in Odmevi umaknila urednico Vesno Pfeiffer ter jo prerazporedila izključno na dopoldanski uredniški turnus za urednico jutranjih Poročil in Prvega dnevnika.

"Zdaj je tudi jasno, zakaj se je »generalnemu vodstvu« tako mudilo s ponovno uvedbo jutranjih Poročil, ki so bila lani ukinjena in je njihova obuditev nova kršitev Programsko-produkcijskega načrta. Ponižanje in degradacijo urednice Vesne Pfeiffer in voditelja Saše Krajnca je Urbanija zahteval po Dnevniku, v katerem je bil objavljen prispevek po izrecnem »navodilu odgovorne urednice Jadranke Rebernik,« ki ga je ves dan skrivala pred ustvarjalci oddaje. Da bi zaščitila zaposlene, ni bilo pričakovati," so ob novici zapisali v koletkivu RTV SMO in dodali, da naj generalni direktor Andrej Grah Whatmough še kar naprej »išče« pritiske na zaposlene.