»Kar se je zgodilo ubogemu Ruplu, se ne da opisati drugače kot z nogometno primerjavo«

IZJAVA DNEVA

"Najbrž se strinjate, da ta trenutek daleč naokrog ni bolj vročega stolčka od stolčka direktorja Javne agencije za knjigo. Pravzaprav je podobno vroč edino še stolček trenerja NK Olimpija, ker edino tam je še človek, ki se na ta stolček usede, že isti hip na odstrelu. Le trener NK Olimpija in direktor JAK-a imata pred seboj tako nemogoči nalogi, da so njune možnosti za dolgoročni uspeh in daljši obstanek na položaju, praktično nične."

"Žal se tega, kar se je zgodilo ubogemu Dimitriju, ki je v sredo odstopil s položaja direktorja Javne agencije za knjigo, ne da opisati drugače kot z nogometno primerjavo. Ker ko Dimitrij piše o 'vrvežu in metežu zaostrenega kulturnega boja z elementi revolucionarske miselnosti in jugoslovanske nostalgije', se to bere kot opis dogajanja v NK Olimpiji v času Milana Mandarića (čeravno takrat boji pogosto niso bili prav posebej kulturni)."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Goran Vojnović o odstpu direktorja Javne agencije za knjigo Dimitrija Rupla; via Dnevnikov Objektiv)