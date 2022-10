»Dejstvo je, da je Slovenija omejena pri ukrepanju«

IZJAVA DNEVA

"Razmere so zelo negotove. V resnici je nemogoče napovedovati in to ni samo moje mnenje, temveč tudi mnenje vseh finančnih ministrov v Uniji. Imamo plan A, imamo plan B, lahko da bo potreben tudi plan C, ki ga danes še nimamo. Zato pravim, da se na tedenski ravni prilagajamo razmeram na trgu."

"Dejstvo je, da je Slovenija omejena pri ukrepanju. Monetarna politika že dolgo ni v naših rokah. Pa tudi pri ukrepih fiskalne politike smo omejeni. Tudi ukrepi drugih držav, sploh velikih v Uniji, recimo Nemčije, pogojujejo ravnanje pri nas. Pogovarjal sem se s kolegi in vsi pravijo, da čakajo na Nemčijo, kaj bo naredila. Ključno je, da smo pri ukrepih previdni in da so ti ciljno usmerjeni. Kot ste rekli, imamo relativno velika sredstva, namenjena za boj s to krizo. A ne vemo, ali bodo v resnici zadoščala. Ves čas moramo biti pripravljeni še na slabši scenarij, iz katerega pa bi prišli med najmanj poškodovanimi v Evropi. To je naš cilj."

(Minister za finance Klemen Boštjančič o tem, da stopamo v še eno leto, ki bo zaznamovano z velikim primanjkljajem; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)