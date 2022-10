Svetovno prvenstvo cenzure

Danes je nov dan

Čez približno mesec dni se bo v Katarju pričelo svetovno prvenstvo v nogometu. Ker gre za enega od najbolj priljubljenih športov, je interes javnosti in navijačev za dogajanje v tej zalivski državici velik.

V času priprav na mundial se Katar neprestano sooča z očitki o kupovanju mednarodnega ugleda, ki so ga načeli korupcija, izkoriščanje delavcev in pregon manjšin. Mednarodne športne organizacije, kot je Fifa, so v zameno za denar očitno pripravljene prodati tudi inkluzivnost in družbeno pravičnost.

Katarska monarhija blatenje v medijih preprečuje z njihovo cenzuro in tako poskrbi, da svet prejme le želene novice in informacije. Tovrstna logika temelji na predpostavki, da zlorabe delavcev migrantov ne obstajajo, če o njih ne poročamo.

Novinarji bodo morali na prihajajočem prvenstvu slediti strogim protokolom. Katar bo skušal ohraniti lepo medijsko podobo tako, da bo medijem prepovedal snemanje na določenih lokacijah, ne pa na primer s prizadevanji za izboljšanje razmer v državi.

