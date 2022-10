»V NSi bi morali zbrati pogum in reči, da Janša ne bo nikoli več predsednik vlade«

IZJAVA DNEVA

"Janša s svojo napadalnostjo in hojo čez rob hrani svoje radikalne volivce, ki ga zato še bolj podpirajo, ampak tega volilnega telesa je od 22 do 25 odstotkov. Po drugi strani pa zmerni, sredinski, tudi krščanski ljudje že vsa leta zaradi tega bežijo na levo, bežali so že k Drnovšku, pa k Jankoviću, Cerarju, Šarcu in zdaj h Golobu, nočejo pa voliti NSi, ker vedo, da nima druge izbire, kot da gre v vlado z Janšo. Nočejo tvegati, da bi bil Janša z njihovim glasom spet postal predsednik vlade. Zato bi v NSi morali zbrati pogum in reči: Ne, Janša z našimi glasovi ne bo nikoli več predsednik vlade!"

"Nekoč sem že napisal, da je Janša kot star gruntar, ko rajši vidi, da se mu otroci raztepejo po svetu, kot pa da bi grunt prepustil svojim naslednikom. To je tisto, kar je narobe. Levica s tem nima težav, saj na vsake volitve pripelje novega človeka, zato je bistveno bolj uspešna kot desnica. To lekcijo moramo počasi vzeti."

(Ustavni pravnik in član NSi Janez Pogorelec o tem, da bi bila desnica veliko bolj uspešna, če bo SDS vodil Anže Logar; v intervjuju za revijo Reporter)