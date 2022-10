»Nisi primeren za predsednika republike, če se davčno optimiziraš«

IZJAVA DNEVA

"Ko Natašo Pirc Musar soočajo z mrežo podjetij, ki jih imata s soprogom, in jo sprašujejo o poslih v davčnih oazah, so njena pojasnila, da s tem ni nič narobe in da sta oba poštena davkoplačevalca, vedno prekratka. Po drugi strani pa ni voditelja soočenja in ni protikandidata, ki bi ljudstvu, ne Pirc-Musarjevi zmogel povedati, da je s tem narobe vse. Nisi primeren za predsednika republike, če se davčno optimiziraš! Nisi, kandidiraj raje za predsednika gospodarske zbornice! Javno šolstvo, zdravstvo, javna varnost, socialna pomoč, javna blaginja in družbeno dobro, vsi sistemi, ki jih za nas upravlja država, so bolj kot od zakonov in administrativne prisile odvisni od razumevanja in pripravljenosti nas, davčnih zavezancev, državljanov in podjetij, da državo financiramo zaradi načel vzajemnosti, solidarnosti in zagotavljanja skupnih potreb."

"Naša vnetost za ta načela je pomembna, ker se moramo zavedati, da država, ne slovenska, ne luksemburška in ne ciprska, v nasprotju s svojimi državljani nima nobene davčne oaze, v kateri bi se lahko še sama davčno optimizirala. Lahko si uspešen podjetnik, a ne moreš biti predsednik, če iščeš in uporabljaš obvode za zmanjšanje lastnih obveznosti do države, ki jo kaniš voditi. Kot tudi nobena politična stranka, ki se financira iz davčno ugodnejših držav in še celo s pomočjo znanja ter spretnosti registriranih davčnih utajevalcev, ne more biti verodostojna politična sila, razen tedaj, ko zastopa interese finančnih špekulantov."

(Urednik Miran Lesjak v komentarju za Dnevnikov Objektiv o tem, da si lahko uspešen podjetnik, a ne moreš biti predsednik)