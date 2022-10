»Besedni zvezi filmi žensk in feministični filmi se pogosto zmotno uporabljata izmenično«

IZJAVA DNEVA

"Kar se tiče besed in jezika, moramo biti zelo previdni. Besedni zvezi filmi žensk in feministični filmi se pogosto zmotno uporabljata izmenično. Filmarke, kot sta Kelly Reichardt in Angela Schanelec, dve veliki imeni umetniškega filma, se ne trudijo prepojiti svojih filmov s feminističnimi sporočili."

"Chantal Akerman je nekoč rekla nekaj podobnega, da ni zastavonoša feminizma. A vse to ne prepreči zanimivih feminističnih interpretacij njihovih filmov. Another Gaze ni lakmusov papir za določanje feminističnih in nefeminističnih filmov, je preizpraševanje statusa quo, postavljanje vprašanj, refleksija na to, kaj dandanes pomeni biti ženska. Naši članki so pogosto kar polemični, trudimo pa se, da ne utišamo različnih glasov. Novi opis revije ni samo posledica različnih feminizmov dandanes, ampak tudi spodbujanja različnih vidikov, kot so vidiki rasnih manjšin ali kvir skupnosti. Izogibamo se nekritičnim kritikam, ki filme zgolj slavijo, jih še dodatno tržijo ter si ne drznejo zoperstaviti večinskemu mnenju."

(Britanska filmska kritičarka Daniella Shreir, soustanoviteljica in sourednica spletne revije o filmu Another Gaze, o tem, kakšna je morebitna razlika med feminističnimi filmi in filmi žensk; v intervjuju za STA)