»V teh dneh je med sodniki marsikomu prekipelo«

IZJAVA DNEVA

"Razen posameznih izjem se sodniki javno redko oglašajo, saj sodijo med državne funkcionarje, ki morajo zaradi videza nepristranskosti in dejanske nepristranskosti paziti, kaj, kdaj in kako komentirajo dogajanje v družbi. V nasprotnem primeru tvegajo, da prestopijo načela kodeksa sodniške etike. Zadržanost se šteje za vrlino. Zato je redek pojav, da sodniki posameznih okrožij začnejo kolegom pošiljati skupne izjave, pozive in zahteve. Prav to se dogaja v teh dneh, ko je med sodniki marsikomu prekipelo. Kar je lahko tudi dobra novica, saj pomeni, da se zadržanost še ni prevesila v apatičnost."

(Novinar Peter Lovšin v Dnevnikovem komentarju o tem, da sodniki že dlje časa opozarjajo, da njihove plače niso primerljive s funkcionarji drugih dveh vej oblasti; predsedniki vrhovnega sodišča, državnega zbora, vlade in republike so po plači še izenačeni, na nižjih ravneh pa se razlike povečujejo)