Rasistična izjava visokega zunanjepolitičnega predstavnika Evropske unije

Vrt in džungla

Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell, nekoč predsednik evropskega parlamenta in španski zunanji minister, je prejšnji teden nagovoril študente evropske diplomatske akademije na College of Europe v belgijskem Bruggeju. Pri tem je presenetil z izjemno zaostreno protirusko retoriko, saj je dejal, da bo ruska vojska, če bo jedrsko napadla Ukrajino, povsem uničena, predvsem pa s trditvijo, da je Evropa kot brezhiben vrt, preostanek sveta pa je džungla, ki bi ta vrt lahko napadla in ga, če ne bomo dovolj pazljivi, prerasla.