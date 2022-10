Kdaj bodo z družbenih omrežij nagnali Westa?

Danes je nov dan

Kanye West se v medijih pojavlja predvsem zaradi svojih javnih izpadov in kontroverznih izjav, ta teden pa je objavil še namero o nakupu platforme Parler.

West je ena od najvplivnejših figur popularne kulture, kar s seboj prinese velik družbeni vpliv in odgovornost. A ker trpi za hudo obliko bipolane motnje, je njegovo vedenje vedno bolj ekstremno, kar izkoriščajo njegovi bližnji, spodbujajo pa tisoči privržencev desnega ekstremizma.

A rasizma, mizoginije in antisemitizma ne moremo opravičevati z boleznijo. Takšno uokvirjanje ne le, da meče slabo luč na ostale ljudi z duševnimi boleznimi, ampak je tudi nevarno. Na družbenih omrežjih Westu sledi mnogo mladih moških, ki rešitev za svoje nesigurnosti in težave vidijo v sovraštvu in nasilju.

Milijarder West najbrž ne bo nikoli zares razumel resničnih težav mnogih in bo še naprej v zarotah iskal "resnico". Z dejansko kritiko točno tistega sistema, znotraj katerega mastno služi, bi namreč ogrozil tudi svoj položaj.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.