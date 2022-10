Kučan: »Čas je za žensko. Prepričan sem, da bo Nataša dobra predsednica«

IZJAVA DNEVA

"Čas je za žensko. Prepričan sem, da bo Nataša dobra predsednica. Razume funkcijo predsednika države. Zaveda se pomembnosti javne besede predsednika in odgovornosti zanjo. Zavezana je vladavini prava in človekovih pravic, Diialog je zanjo pot do iskanja skupnih rešitev, dobro umešča Slovenijo v mednarodni prostor."

"Posebej pomembna pa se mi zdi njena pobuda, da bi, če bo izvoljena, predsednice, kolegice po svetu pozvala k skupni akciji, da bi državljani sveta dvignili glas zoper atomsko oborožitev in konec atomske nevarnosti, ki zdaj grozi. Zaveda se, da je vojna stvar odločitve, tako kot je tudi mir stvar odločitve. Tega pa v sedanji slovenski politiki pogrešam."

(Nekdanji predsednik Milan Kučan o predsedniški kandidatki Nataši Pirc Musar; via Twitter)