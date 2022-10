»Od kandidatov med kampanjo pričakujemo kar najvišjo stopnjo nestrpnosti, jeze in drugih destruktivnih čustev«

IZJAVA DNEVA

"Ni problem v tem, da bi bili politiki, ki nastopajo, preveč zoprni. Prav nasprotno. Drug do drugega so preveč vljudni in gojijo maziljen jezik. Od kandidatov med kampanjo pričakujemo kar najvišjo stopnjo nestrpnosti, jeze in drugih destruktivnih čustev."

"Dobra predvolilna kampanja ves čas vzbuja vtis, da si bodo razbesnjeni kandidati skočili v lase in se začeli daviti. Vendar se v zadnjem trenutku zadržijo in konflikt do konca izpeljejo v nizu agresivnih replik. Politika je urejanje konfliktov z besedami. Služi temu, da volilci vihtimo svinčnike, ne pa nožev."

(Kolumnist Ervin Hladnik Milharčič o predvolilni kampanji; via Dnevnik)