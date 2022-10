»Vse poti Logarjeve kampanje tako ali drugače vodijo do ljudi, povezanih s SDS«

IZJAVA DNEVA

"Že od začetka volilne kampanje za predsedniške volitve se Anže Logar, predsednik sveta SDS, v javnosti predstavlja kot neodvisni kandidat. Na njegovih volilnih plakatih ni logotipa stranke. Ob Logarju v dosedanjih javnih nastopih ni bilo mogoče opaziti Janeza Janše. Njegove kampanje uradno ne vodi SDS, kot recimo na volitvah leta 2017, ko se je za predsedniški položaj potegovala Romana Tomc. Po lastnih besedah jo Logar financira s prispevki ljudi in ne z denarjem stranke. Toda v ozadju vse poti njegove kampanje tako ali drugače vodijo do ljudi, povezanih s SDS, četudi jih skuša Logar, nekdanji minister za zunanje zadeve v Janševi vladi, na vse načine prikriti. "

(Novinarja Primož Cirman in Tomaž Modic o tem, da predsedniški kandidat Anže Logar briše sledi, ki vodijo do SDS; via necenzurirano.si)