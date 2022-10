»Če je ljubezen aktivizem, sem jaz njen pionir«

IZJAVA DNEVA

"Nisem depresiven, še več, zelo rad imam tragičnost sevdalinke. Tudi ta se preliva v nas in nas oblikuje, preoblikuje, krepi, kali, spreminja. Mislim, da nas celo spreminja na bolje, nas utrjuje in izbrusi za vse, kar nas še čaka. Prav v takih besedilih sem našel tudi najglobljo ljubezen, najmočnejša čustva in strast. Brez takega trpljenja ne moreš pokazati, koliko nekoga ljubiš."

"Če je ljubezen aktivizem, sem jaz njen pionir. Zastanimo in se posvetimo tej ljubezni z vsako besedo, verzom in pesmijo. Naj bo to edina revolucija, ki si je želimo – da se imamo veliko bolj radi, da se veliko bolje razumemo, da veliko bolj sprejemamo drug drugega."

(Bosanski glasbenik Božo Vrećo o tem, kaj je zanj sevdah, tradicionalna ljubezenska pesem in koliko nanj vpliva ta melanholična glasba; v intervjuju za oddajo NaGlas na TV Slovenija)