»Na žulj sem stopil nekaterim v političnih krogih in postal nezaželena oseba«

IZJAVA DNEVA

"To je bilo zares nekaj neverjetnega, neopisljivega z besedami v vsakdanji rabi in veliko osebno zadovoljstvo, a še enkrat ponavljam, tega sem se zavedel šele pozneje, ko so o oddaji in meni osebno začeli na veliko pisati mediji tako v pozitivnem kot tudi negativnem smislu. Kar nekaj je bilo tiskanih medijev, ki jim nisem bil povšeči, a to pride z uspehom, ne nazadnje je to tudi eno izmed njegovih meril. Na žulj sem stopil nekaterim ljudem v političnih krogih in s tem postal nezaželena oseba. Marsikje nisem bil več dobrodošel. V tistem trenutku sem se najbolj zavedel razsežnosti svojega uspeha in oddaje, ki pa je za seboj potegnila tudi določene posledice, o katerih še danes ne želim govoriti javno, zgolj off the record. Po drugi strani pa sem užival, ko sem gostoval v diskotekah ter na javnih prireditvah v Sloveniji in spoznaval ljudi, četudi sem pozneje izvedel, da so bili nekateri tam z namenom."

(Voditelj oddaje Videomix DJ Dario Diviacchi o tem, da ob četrtkih zvečer, ko je bila na sporedu oddaja Videomix, na ulicah ni bilo videti nikogar mlajšega od 35 let in o tem, da je strmo poskočila prodaja sobnih anten, da so lahko tudi na celini ujeli signal TV Koprer/Capodistria; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)