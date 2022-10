»Prepad med revnimi in bogatimi tudi v Sloveniji postaja vse globlji«

IZJAVA DNEVA

"Bolj kot kadar koli je tudi v Sloveniji jasno, da prepad med revnimi in bogatimi postaja vse globlji, modeli, ki so sistemsko vzdrževali solidarnost in enakost v izhodiščih, pa so vse bolj ogroženi."

"Glede zdravstvenega sistema država prihaja v kritično fazo 'plazeče se privatizacije'. Zdi se, da je podpis sporazuma med vlado in Fidesom o ločenem plačilnem stebru za zdravstvo dvojno prelomen. Prvič se kaže kot koordiniran napad zdravniškega sindikalnega ceha (najboljša obramba je napad), ki ustvarja hrup, medtem pa javno-zasebne zavarovalnice lahko kritično onesposobijo javno-državno zdravstvo. Drugič pa gre ob zasebniškem razbitju javnega zdravstvenega sistema tudi za demontažo družbene pogodbe, kar za Slovenijo utegne imeti skrajno pogubne posledice."

(Novinar Janez Markeš o tem, da je v Sloveniji prepad med revnimi in bogatimi vse globlji; via Delova Sobotna priloga)