Strast do dela

Danes je nov dan

Delo v prosveti, kulturi, umetnosti, v civilnodružbenem kontekstu ali nevladnem sektorju je v javnosti pogosto percipirano kot nedelo; v najslabšem primeru kot neupravičena prisesanost na državne jasli, v najboljšem pa kot hobi ali strast. A, kot opozarja Andreja Gomboc, bi morali znan rek, da, če si za službo izberemo svoj hobi, ne bomo v življenju delali niti en dan, preoblikovati: če si za službo izberemo svoj hobi, ne bomo v življenju imeli niti enega prostega dneva.

Gre za kapitalistično past. Službe ne obstajajo, da bi se mi v njih realizirali, osebnostno razvili in v njih uživali, ampak zato, da podjetjem prinašajo dobiček. Seveda ni nič narobe, če nam služba daje tudi zadovoljstvo in samoizpolnitev, a zavedati se moramo, da gre za službo in ne sidrišče naše identitete. Delodajalci hitro zaslutijo, da nam delo veliko pomeni in to izkoristijo v svoj prid.

Namesto da se torej sprašujemo, kako delati, kar nas res veseli, se raje vprašajmo, kako delati manj – ali pa sploh ne.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.