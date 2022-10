Milan Kučan: »Rezultat prvega kroga predsedniških nikakor ni poraz vladajoče koalicije«

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan po prvem krogu predsedniških volitev še vedno podpira kandidatko Natašo Pirc Musar, ki se je uvrstila v drugi krog, v katerem se bo pomerila z "neodvisnim" kandidatom SDS Anžetom Logarjem

Milan Kučan, prvi predsednik republike, je prepričan, da bo koalicija še naprej trdna ter bo delovala tako, kot je to zapisano v predvolilnih obljubah, da bo državo upravljala drugače, kot jo je (Janševa) vlada pred tem.

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan, ki je pred predsedniškimi volitvami javno podprl odvetnico Natašo Pirc Musar, je po njeni uvrstitvi v drugi krog ocenil, da so volivci prepoznali doslednost njenih stališč in jih je prepričala, da za svojimi stališči in vrednotami tudi stoji in jih bo kot predsednica znala uresničevati.

Prepričan je, da Nataša Pirc Musar vlogo predsednika republike razume in bo svoja stališča in vrednote znala uresničevati v okvirih pristojnosti predsednice.

Na vprašanje, ali se bodo v drugem krogu predsedniških volitev glasovi ostalih kandidatov levega političnega pola prelili k Pirc Musar, je Kučan odgovoril, da jo bodo volivci teh kandidatov podprli, če so zavezani istim vrednotam kot ona.

Kučan je sicer Natašo Pirc Musar podpiral že od vsega začetka, od najave njene kandidature, ko njeni protikandidati še niso bili znani, in ni imel razloga, da bi svoje stališče spremenil, je dejal. Tako je zanikal, da bi imel s prvakom največje vladne stranke Gibanje Svoboda Robertom Golobom kakršenkoli spor, povezan s podporo kandidatom te stranke. Sprva je bila to Marta Kos, ki je iz predsedniške tekme izstopila, nato pa Milan Brglez, ki je bil skupen kandidat SD in Svobode.

Kučan ob tem rezultatov prvega kroga predsedniških volitev nikakor ne razume kot poraz vladajoče koalicije. Kot dobro je pri tem ocenil, da so se dogovorili za skupnega kandidata, da Brglez ni bil kandidat zgolj ene stranke s podporo druge, kar se mu zdi bistvena, kvalitetna razlika.

Dodal je še, da je treba upoštevati, da tako Socialni demokrati (SD) kot Gibanje Svoboda dolgo časa niso imeli svojega kandidata in so celo govorili, da kandidatov ne bodo imeli.

"Ta časovni zaostanek je najbrž tisto, o čemer se bodo morali pogovoriti," je menil. Sam je sicer prepričan, da bo koalicija še naprej trdna ter bo delovala tako, kot je to zapisano v predvolilnih obljubah, da bo državo upravljala drugače, kot jo je (Janševa) vlada pred tem.

Nataša Pirc Musar se bo v drugem krogu predsedniških volitev pomerila z "neodvisnim" kandidatom SDS Anžetom Logarjem.

Rezultati prvega kroga predsedniških volitev

