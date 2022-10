»Zmaga Nataše Pirc Musar je tudi v interesu Roberta Goloba«

"Nataša Pirc Musar, če želi zmagati, ne more računati zgolj na podporo Milana Kučana in Danila Türka. Za slednjega je leta 2007 delala močna mreža strank z vzpenjajočo se SD na čelu. Zato bo v prihodnjih dneh pomembno, kako bo velika zmagovalka parlamentarnih volitev, stranka Gibanje Svoboda, pristopila do Pirc-Musarjeve. Njena zmaga je tudi v interesu Roberta Goloba, sicer se lahko ponovi politična drama izpred dvanajstih let, ko je tedanji predsednik vlade Janez Janša dva dni po porazu Peterleta zagrozil celo z morebitnim odstopom, ker je razumel razplet volitev tudi kot velik vladni poraz. Prav zato gre tudi na letošnjih predsedniških volitvah za premeten poskus rehabilitacije janšizma. To je politike, ki je bila 24. aprila že poražena."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da so se predsedniške volitve iztekle v skladu z napovedmi, da bo potreben drugi krog)